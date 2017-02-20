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Инспекторы рыбоохраны Псковской области оштрафовали браконьеров на 38 тысяч рублей

На прошедшей неделе инспекторы рыбоохраны Псковской области оштрафовали браконьеров на 38 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сотрудники рыбоохраны за отчетный период выявили 29 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, взыскали штрафов на сумму 11 тысяч рублей, изъяли 26,8 кг водных биоресурсов и 33 незаконных орудия лова.

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