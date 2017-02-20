Полиция установила личность мужчины, отобравшего у великолучанина телефон и кошелёк

17:23, 20 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личность гражданина, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках утром 17 февраля возле дома по улице Дьяконова у 28-летнего мужчины неизвестный злоумышленник отобрал мобильный телефон и кошелек, в котором находились банковские карты и деньги. Причиненный потерпевшему ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Полиция подозревает в данном преступлении безработного 32-летнего горожанина, ранее судимого. По данному факту возбуждено уголовное дело.