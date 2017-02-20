Сергей Перников провел рабочие встречи с руководителями департаментов федеральных министерств

17:33, 20 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 февраля, заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел ряд рабочих встреч с руководителями департаментов Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития и Министерства промышленности и торговли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первой состоялась встреча в Министерстве сельского хозяйства с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петром Чекмаревым. В ходе нее участники обсудили вопрос заключения соглашения с Минсельхозом о предоставлении федеральных средств для оказания несвязной поддержки в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Псковской области. По результатам встречи стороны согласовали ключевые технические нюансы.

Также на встрече вице-губернатор поднял вопрос увеличения лимита федеральных средств для Псковской области по новой программе Минсельхоза по предоставлению льготных кредитов сельхозпроизводителям (под 1–5% годовых) в целях обеспечения финансирования сезонных полевых работ. По итогу встречи участники договорились рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для Псковской области по данному виду льготного кредитования.

На встрече с руководством Департамента ветеринарии Минсельхоза России обсуждались вопросы повышения эффективности работы ветеринарных служб на региональном и федеральном уровнях.

В Министерстве промышленности и торговли РФ заместитель губернатора Псковской области встретился с директором Департамента региональной промышленной политики Алексеем Беспрозванных. В рамках встречи Сергей Перников представил доклад об основных итогах развития промышленности Псковской области в 2016 году. Так, замгубернатора подчеркнул, что в регионе продолжается рост промышленного производства, который составил 105% к уровню 2015 года.

Также участники обсудили вопросы поддержки на федеральном уровне регионального фонда развития промышленности и региональной программы поддержки промышленности. Отдельно стороны остановились на итогах прошедшего 13 октября 2016 года в министерстве «Дня предприятий Псковской области», результатом которого стали направленные в Минпромторг проекты компаний ООО «ПРОМГАЗ-технологии» и ООО «Великолукский завод Лесхозмаш». Стороны договорились о дальнейшем сопровождении инициатив данных предприятий.

Заключительная встреча состоялась с директором Департамента межрегионального и международного сотрудничества Министерства экономического развития РФ Рафаэлом Абрамяном, в ходе неё обсуждались вопросы подготовки проведения Форума приграничных регионов, который ежегодно проводится в Пскове при поддержке Министерства экономического развития РФ. В этом году мероприятие планируется провести 17–19 мая.