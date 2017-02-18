Путин поручил усовершенствовать профилактику подростковых суицидов

18:08, 20 февраля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны и региональным властям к 30 июня принять решения по совершенствованию системы предотвращения самоубийств среди подростков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Срок — 30 июня 2017 года», — говорится в перечне поручений.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава Правительства России Дмитрий Медведев, а также высшие должностные лица российских регионов.