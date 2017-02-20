В Печорском районе обнаружена свалка с опасными отходами

17:34, 20 февраля 2017, ПАИ

В Печорском районе у деревни Крупп обнаружена свалка с опасными отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

«Выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления I-V класса опасности: биологические отходы, ртутные лампы, бытовой и строительный мусор на общей площади 1 952 кв. м», - сообщается в релизе ведомства.

По этому факту в ближайшее время состоится внеплановая выездная проверка специалистов Управления.