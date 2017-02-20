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Общество

Коммунальные службы Пскова усилят противогололёдную обработку

Коммунальные службы Пскова усилят противогололедную обработку улиц, тротуаров и прогулочных зон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Наибольший упор будет сделан на дороги 3-4 категории (частный сектор). «Сегодняшний мониторинг УДС, а также обращений от граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова (055) показал, что нареканий к противогололедной обработке магистралей и улиц города, а также тротуаров вдоль них (1-2 категории), практически нет», - отметили в Управлении городского хозяйства.

В УГХ пояснили, что при частых переходах через ноль температуры атмосферного воздуха, а также выпадении осадков в виде мокрого снега и дождя, усиление противогололедной обработки для коммунальщиков является стандартной процедурой: накануне в управляющие организации города были направлены рекомендации об усилении мониторинга и обработки песко-соляной смесью дворовых территорий, аналогичные рекомендации получили подрядные организации, отвечающие за обслуживание УДС по муниципальным контрактам.

«Коммунальщикам также рекомендовано учитывать фактор дождя: при сильном выпадении осадков песко-соляная смесь смывается с покрытия, что требует повторной обработки поверхности», - добавили  в пресс-службе.

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