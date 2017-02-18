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Спорт

Великолучанки привезли медали с турнира по художественной гимнастике и соревнований по каратэ

Два первых места, три вторых и одно третье завоевали  спортсменки великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» на турнире по художественной гимнастике, посвященном дню освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, соревнования состоялись с 16 по 19 февраля.

Кроме того, на Всероссийском турнире по каратэ WKF «Петербургская весна 2017», который прошёл 18-19 февраля в Санкт-Петербурге, великолучанки Анна Жукова, Вероника Петрова и Татьяна Бойцова (спортшкола «Экспресс») заняли первое место в командном зачёте. Всего в состязаниях приняли участи 1 тыс. 74 спортсмена из 26 регионов РФ. 

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