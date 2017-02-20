Дмитрий Салихов: «Народное признание» заставляет вспоминать и обсуждать хорошие поступки

17:49, 20 февраля 2017, ПАИ

«Мы часто слышим, что кто-то где-то отличился. Но промелькнет строка в новостях – и все. А «Народное признание» заставляет вспоминать и обсуждать хорошие поступки. Это очень правильно!» - заявил в комментарии Псковскому агентству информации Дмитрий Салихов, командир отряда ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области. Напомним, в ходе церемонии вручения премии «Народное признание – 2016», состоявшейся 17 февраля в драмтеатре Пскова, Дмитрий Салихов награждал победителей в номинации «Защита».

По его оценке, за годы проведения церемония, на которой он уже присутствовал несколько лет назад, «выросла на несколько голов». «Я даже не могу обозначить слабые места. Я до сих пор под впечатлением!» - сказал командир псковского ОМОНа. Отметим, что в этом году Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» вручалась в седьмой раз.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 кандидата на награду, после первого тура голосования в финал вышли 33 из них. Победителей в каждой номинации определяли путём сложения голосов членов жюри премии и тех, что были поданы на сайте ПАИ во втором туре голосования.

Церемония награждения прошла 17 февраля в Псковском областном театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».