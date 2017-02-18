Великолукские футболисты отличились на состязаниях в Твери и Белоруссии

18:10, 20 февраля 2017, ПАИ

В рамках предсезонного сбора великолукская команда ФК «Луки-Энергия» стала победительницей турнира по футболу, который состоялся в Витебске (Белоруссия). Великолукские футболисты обыграли смоленских и витебских спортсменов со счетом 4:0, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Также великолукская команда «Экспресс» заняла третье место на первенстве АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди мальчиков 2006 годов рождения в Твери, в котором участвовали 8 команд, и второе место в международном детском турнире по мини-футболу среди мальчиков 2007 года рождения и моложе в городе Сморгонь (Белоруссия).

Кроме того, команда города Великие Луки «Экспресс» заняла первое место на традиционном XV Международном турнире по мини-футболу, посвященном Герою Советского Союза Александру Матросову, среди мальчиков 2004–2005 годов рождения. В соревнованиях участвовали несколько команд: «Починок» (Смоленская область), «Сморгонь» (Республика Беларусь), «Зенит» (Великие Луки), «Луки-Энергия» (Великие Луки) и «Североморск» (Архангельская область). Второе место также досталось великолучанам – команде «Зенит». Турнир проходил в Великих Луках и завершился 19 февраля.