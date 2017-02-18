0
15:32
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
10:13
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
20:28
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
19:44
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:14
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
15:35
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
Еще новости
Спорт

Великолукские футболисты отличились на состязаниях в Твери и Белоруссии

В рамках предсезонного сбора великолукская команда ФК «Луки-Энергия» стала победительницей турнира по футболу, который состоялся в Витебске (Белоруссия). Великолукские футболисты обыграли смоленских и витебских спортсменов со счетом 4:0, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Также великолукская команда «Экспресс» заняла третье место на первенстве АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди мальчиков 2006 годов рождения в Твери, в котором участвовали 8 команд, и второе место в международном детском турнире по мини-футболу среди мальчиков 2007 года рождения и моложе в городе Сморгонь (Белоруссия).

Кроме того, команда города Великие Луки «Экспресс» заняла первое место на традиционном XV Международном турнире по мини-футболу, посвященном Герою Советского Союза Александру Матросову, среди мальчиков 2004–2005 годов рождения. В соревнованиях участвовали несколько команд: «Починок» (Смоленская область), «Сморгонь» (Республика Беларусь), «Зенит» (Великие Луки), «Луки-Энергия» (Великие Луки) и «Североморск» (Архангельская область). Второе место также досталось великолучанам – команде «Зенит». Турнир проходил в Великих Луках и завершился 19 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
18 февраля 2017
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
18 февраля 2017
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2017
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
13 февраля 2017
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
13 февраля 2017
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
13 февраля 2017
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие 2

Идет загрузка...