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Общество

Псковичей призывают сообщать по «телефону доверия» о совершенных военнослужащими преступлениях

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Псковскому гарнизону Западного военного округа призывает сообщать о преступлениях по «телефону доверия». Как сообщили Псковскому агентству информации в гарнизоне, сообщения принимаются круглосуточно по номеру: 8 (8112) 74-71-62. Этот же номер используется в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

Кроме того, руководитель военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону полковник юстиции Виталий Миронов принимает сообщения в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 13:00 часов по телефону: 8 (8112) 74-77-76, заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону майор юстиции Антон Степанов - во вторник и четверг с 15:00 до 18:00 по телефону: 8 (8112) 74-84-43, а дежурный следователь – круглосуточно. Отдел расположен по адресу: город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 9 (1-й этаж).

Отдел осуществляет рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

-преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

-преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

-преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

-преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

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