Россия подписала контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток

19:30, 20 февраля 2017, ПАИ

Россия заключила крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, передает ТАСС.

Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. При этом министр не уточнил, о какой именно стране идет речь.

«В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран Ближнего Востока. Предполагается в ближайшее время подписать еще один контракт на данный вид продукции», — сказал он на международной выставке вооружения и военной техники IDEX 2017.

Мантуров отметил, что этот танк за два года был испытан в нескольких ближневосточных странах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» превосходит американские, израильские и европейские аналоги по техническим характеристикам.