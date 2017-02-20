Член банды Басаева получил пожизненное за нападение на десантников в 2000 году

19:43, 20 февраля 2017, ПАИ

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба к пожизненному сроку за участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии в республике в феврале — марте 2000 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Ставропольскому краю.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Ставропольского края Максим Понарьин добровольно вступил в бандподполье, действовавшее на территории Чечни», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что мужчина прошел подготовку в лагере боевиков и научился владеть огнестрельным оружием, изучил минно-взрывное дело.

«Пройдя идеологическую обработку, он принял участие в боестолкновениях с федеральными силами России в Чечне», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что были собраны доказательства причастности Понарьина к вооруженному нападению в составе банды на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.