В Пскове 21 февраля пройдут массовые проверки водителей
Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения. Проверки на территории города Пскова пройдут 21 февраля с 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).