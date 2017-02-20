Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области

20:05, 20 февраля 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский провел рабочую встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

По словам парламентария, в ходе встречи они обсудили ряд поправок к законам, касающимся развития производственных предприятий. Также речь шла об экономической ситуации в Псковской области, в частности, были затронуты вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства региона и ОЭЗ «Моглино».

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и привлечении экспертного сообщества РСПП к законотворческой работе.