0
20:05
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
19:41
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
17:35
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
19:37
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
14:50
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Еще новости
Экономика

Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области

Депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский провел рабочую встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

По словам парламентария, в ходе встречи они обсудили ряд поправок к законам, касающимся развития производственных предприятий. Также речь шла об экономической ситуации в Псковской области, в частности, были затронуты вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства региона и ОЭЗ «Моглино».

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и привлечении экспертного сообщества РСПП к законотворческой работе.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
20 февраля 2017
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
19 февраля 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве 4
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
18 февраля 2017
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников» 8
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
17 февраля 2017
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение 3
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
17 февраля 2017
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область

Идет загрузка...