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Общество

Центральная городская библиотека Пскова готова ответить на вопросы по теории и практике русского языка

Центральная городская библиотека Пскова приглашает отметить Международный день родного языка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Праздник учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 2000 году в целях сохранения культурного наследия всех языков народов, проживающих в разных странах мира, особенно тех, которые принадлежат к социальным меньшинствам и языки которых в большинстве случаев являются невостребованными из-за отсутствия доступных информационных носителей.

«Вы хотите узнать, кто такая «глокая куздра»? Какая буква чаще всего употребляется в русском языке? Что на Руси называли «нелепыми глаголами»? Как правильно зовут жителей Торжка? Получить ответы на эти и другие занимательные вопросы по теории и практике русского языка вы сможете в отделе абонемента библиотеки», - пояснили в библиотеке. Также сотрудники ЦГБ предлагают оставить свои приветствия и пожелания на своем родном языке.

Адрес центральной городской библиотеки: г. Псков, ул. Конная, 6.

 

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