В Минтруде предложили ввести дополнительное профобразование для мужчин в декрете

20:26, 20 февраля 2017, ПАИ

Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты России предложил разрешить мужчинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, получать дополнительное профессиональное образование, передает агентство городских новостей «Москва».

Об этом заявила председатель комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде России Елена Герасимова.

«Рекомендуем Минтруду включить в готовящийся законопроект о внесении изменений в закон о занятости населения в России положение о предоставлении права на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет не только женщинам, но и мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком», — заявила она.

Герасимова добавила, что мужчины составляют 1–2% от общего количества граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.