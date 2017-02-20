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Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин», — уточнили в министерстве.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. С 8 апреля 2006 являлся постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Награжден орденами Почета (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012). Отмечен благодарностью президента РФ (1994).

У Виталия Чуркина остались жена и двое детей.

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