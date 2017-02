ФАС обязала Apple открыть официальный сервисный центр в России

20:47, 20 февраля 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала компанию Apple до 1 мая открыть официальный сервисный центр в России. Об этом сообщается на сайте российского ведомства, передает Коммерсант.

«Мы надеемся, что "Эппл Рус" (российское подразделение компании.—ред.) обеспечит предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации»,— отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. ФАС установила, что в деятельности ООО «Эппл Рус» есть признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple inc (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

Напомним, в декабре прошлого года ФАС возбудила дело против российского представительства компании. Apple подозревают в том, что она предпочитает менять сломанные гаджеты, а не ремонтировать их. История началась после того, как в ФАС обратился с жалобой россиянин Дмитрий Петров. В 2015 году он разбил дисплей iPhone SE, но в сервисном центре Apple ему отказали в ремонте, предложив доплатить 22 тыс. руб. за новый гаджет.