Роструд обязали публиковать данные о рабочих местах с высоким риском

11:24, 21 февраля 2017, ПАИ

Правительство России обязало Роструд публиковать на официальном сайте и поддерживать в актуальном состоянии информацию о работодателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного риска. Как сообщает ТАСС, по замыслу авторов этой инициативы, такая мера должна, помимо прочего, снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Согласно постановлению кабинета министров, федеральный государственный надзор в сфере труда с применением риск-ориентированного подхода будет проводиться в отношении работодателей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Документом также устанавливаются категории риска, критерии отнесения деятельности работодателей к той или иной категории риска, плановых проверок в зависимости от присвоенной деятельности работодателей категории риска.

Согласно последним данным Минтруда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 908 тысяч человек. Годом ранее этот показатель составлял 1,03 миллиона человек.