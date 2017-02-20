Во время ремонта петербуржец нашёл в квартире старинное французское ружьё

20:57, 20 февраля 2017, ПАИ

Житель Петербурга во время ремонта нашел в квартире французскую двухстволку образца начала XX века и патроны.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, мужчина сдал ружье в отдел лицензионно-разрешительной работы по Фрунзенскому району ГУ Росгвардии. Он сообщил, что нашел ружье на антресолях в своей квартире на улице Турку, 11-1.

Сотрудники Росгвардии установили, что это охотничье двуствольное ружье известной французской марки «Дарн» образца начала XX века уникальной конструкции — с неподвижными стволами и скользящим затвором. При нем также находились 167 патронов 12-го калибра и 38 капсюлей к патронам.

Ружье и боеприпасы не были зарегистрированы в подразделении лицензионно-разрешительной работы. Их изъяли для дальнейшей утилизации.

В управлении напомнили, что за добровольную сдачу оружия полагается денежная компенсация.