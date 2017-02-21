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Экономика

Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию

Россия выходит из жесткого экономического кризиса, но попадает в стагнацию, считает глава Сбербанка Герман Греф, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии. Но, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно [выходим]», — отметил банкир.

По его словам, в 2017 году ожидается рост экономики. «Сколько? Пока сложно прогнозировать, от одного до двух процентов», — добавил Герман Греф.

В декабре 2016-го глава Сбербанка спрогнозировал, что в 2017 году рост ВВП России составит 1,5%. По его мнению, прирост кредитования также будет зафиксирован.

28 ноября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по экономике России. ВВП в 2017 году вырастет на 0,8%, считают эксперты ОЭСР. По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году рост ВВП составит 0,6%, в 2018-м — 1,7%, в 2019-м — 2,1%.

В сентябре о периоде стагнации в экономической сфере заявлял научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, передает Национальная служба новостей (НСН).

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