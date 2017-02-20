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Политика

Фильм «Защитники» запретили к показу в Литве

Российский фильм «Защитники» не выйдет в прокат в Литве, сообщается в пресс-релизе Enjoy Movies, поступившем в «Газету.Ru».

«Представители кинотеатров Литвы отказали ленте «Защитники» в прокате. В качестве причины было названо содержание фильма, в котором демонстрируется «чрезмерная мощь российской армии, ее агрессивная военная техника», — говорится в сообщении.

Прокатом ленты на прибалтийские страны занимается компания Best Film.

При этом в двух других прибалтийских странах — Латвии и Эстонии — лента выйдет в широкий прокат 23 февраля, как и в России.

Режиссером картины является Сарик Андреасян, снявший такие фильмы, как «Беременный», «Тот еще Карлосон!», «Что творят мужчины!», «Ограбление по-американски», «Мафия: Игра на выживание».

Британская газета The Guardian рассказывала о фильме, назвав его российским ответом американским «Мстителям».

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