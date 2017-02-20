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Общество

Песков: Путин с глубоким прискорбием узнал о смерти Чуркина и выразил соболезнования близким

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина, — отметил Песков. — Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина».

Песков добавил, что «президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина».

Тем временем в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Twitter говорится, что смерть Чуркина — «огромная потеря для российской дипломатии».

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Об этом сообщили в МИД РФ. По информации источников New York Post, смерть наступила в результате проблем с сердцем. Дипломат, как уточняет издание, почувствовал себя плохо, находясь на рабочем месте в здании Генерального консульства России в Нью-Йорке.

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