Билл Гейтс предложил обложить налогом работу роботов

21:47, 20 февраля 2017, ПАИ

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил о необходимости обложить налогом работу роботов, сообщает Quartz.

По его мнению, работа роботов, которые занимают рабочие места людей, должна облагаться аналогичными налогами.

«Я думаю, компании использующие роботов, не будут возражать. Все нормально», — отметил он.

Высвобождающуюся в процессе автоматизации производства рабочую силу Гейтс предлагает направлять в те сферы, где особенно важны человеческое участие и сопереживание, например работа с пожилыми людьми или детьми с особыми потребностями. По словам Гейтса, в этих сферах по-прежнему наблюдается нехватка кадров.

Ранее Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может привести с катастрофическими последствиями для всего человечества, когда начнется конкуренция за рабочие места.