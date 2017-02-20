Психологи: Лишь 1% людей хотят знать будущее

22:04, 20 февраля 2017, ПАИ

На Земле лишь 1% людей хотят знать свое будущее, заявили психологи из Института развития человека имени Макса Планка (Германия).

Исследователи провели опрос двух тысяч человек в Испании и Германии. Респонденты ответили на 10 вопросов, в том числе: от чего умрут их родные, разведутся ли они с супругами, желают ли они знать, что им подарят на Рождество и т.п.

Почти 90% опрошенных не хотят знать печальные последствия будущего. Еще 40-70% респондентов предпочитают не знать и о некоторых приятных событиях, которые когда-нибудь с ними произойдут.

Характерно, что только один вопрос заинтересовал большинство: 63% хотят знать пол будущего ребенка, передает oane.ws.