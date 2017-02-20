Изменения в Генеральный план Пскова обсудили на публичных слушаниях

22:16, 20 февраля 2017, ПАИ

Изменения в Генеральный план Пскова рассмотрели сегодня, 20 февраля, на публичных слушаниях, которые провел заместитель главы города Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

На слушаниях присутствовали заместитель главы администрации Татьяна Иванова, депутаты Псковской городской Думы, представители государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, архитектурная общественность, неравнодушные псковичи.

Письменные предложения и замечания горожане имели возможность направить с 7 декабря 2016 года по вчерашний день. По данным, озвученным докладчиком по вопросу начальником Управления по градостроительной деятельности (УГД) администрации Пскова Сергеем Кондратьевым, этой возможностью воспользовалось 11 человек, 66 псковичей ознакомились с изменениями и занесли запись в книгу учета. «Основные предложения, которые хотелось бы отметить, это откорректировать зону под мемориальную в районе расположения лагеря «Шталага-372», - отметил Сергей Кондратьев.

Настоящая редакция Генерального плана города Пскова разработана в соответствии с актуальными требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также с соблюдением положений Земельного кодекса РФ и других нормативных документов.

Как рассказал начальник УГД администрации Пскова, в перечень основных мероприятий по территориальному планированию города Пскова вошло развитие: функционально-планировочной структуры, объектов социальной инфраструктуры, туристического сервиса, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также меры по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, благоустройству и озеленению территории города, сохранению и регенерации исторического и культурного наследия Пскова.

По завершению доклада псковичи задали разработчикам изменений в Генплан Пскова ряд вопросов. В частности, жителей частного сектора на улице Подберезской интересовало решение вопроса с многоэтажной застройкой вплотную к их домам. Кроме того, был поднят вопрос об изменении зональности территории у Дома Батова с зоны деловых объектов на зону учебных заведений: как пояснил начальник УГД администрации Пскова Сергей Кондратьев, это связано с появлением на этом месте кампуса ПсковГУ.

Присутствующие также задавали уточняющие вопросы относительно охранных зон объектов культурного наследия: насколько они соблюдены проектировщиками в представленных изменениях.

Отдельная презентация состоялась по территории у спорткомплекса «Электрон»: с визуализацией выступил инвестор, который готов реализовать на данном участке проект многофункционального спортивного центра. Изменений в жилую зону на этой территории не предусмотрено.

Представитель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Валова высказала недовольство работой проектировщиков, которые не вносят изменения по указанным замечаниям. В завершении обсуждения начальник УГД администрации Пскова Сергей Кондратьев и проектировщики обязались внести все предложения по корректировке изменений в Генплан Пскова до вынесения их к рассмотрению на профильном комитете Псковской городской Думы и принятия муниципальным парламентом.

Протокол публичных слушаний будет опубликован на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» и в газете «Псковские Новости», где можно будет подробнее ознакомиться с высказываниями граждан.