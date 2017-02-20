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Общество

Судебные приставы предлагают псковичам проверить себя на задолженность

Судебные приставы напоминают псковичам, что на Интернет-сайте Управления ФССП России по Псковской области www.r60.fssprus.ru в разделе «сервисы» действует «Банк данных исполнительных производств». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Перейдя в раздел "Сервисы" или в строку «Узнайте о своих долгах» на главной странице сайта, необходимо внести фамилию и имя человека (для физических лиц) либо название предприятия (для юридических лиц). Далее, система предложит Вам ввести код с картинки – это защита от несанкционированного доступа. После прохождения данной процедуры на экране появится информация о наличии, либо отсутствии у Вас задолженности.

Банк данных предоставит информацию о должнике, номер исполнительного документа, дату и сумму долга, а также адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Также информацию о ходе исполнительного производства можно получить, обратившись на Единый портал государственных услуг по адресу: http://epgu.gosuslugi.ru. Имеющуюся задолженность можно оплатить на сайте Управления или через платежные системы. После оплаты должникам необходимо представить чек об оплате в отдел судебных приставов по месту регистрации, чтобы судебные приставы смогли окончить исполнительное производство.

Не забывайте, что при наличии неоконченных исполнительных производств, возбужденных в отношении конкретного должника, судебные приставы-исполнители вправе применять меры принудительного исполнения: наложить арест на банковский счет, обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, наложить запрет на проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом, наложить арест на имущество, ограничить в праве выезда за пределы РФ, ограничить в праве управления транспортным средством.

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