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Культура

В Хорватии обнаружили оригинал картины Рериха «Идолы. Языческая Русь»

В одном из хорватских музеев обнаружили оригинал картины Николая Рериха «Идолы. Языческая Русь» 1913 года, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Хорватии.

Кроме «Идолов» также были найдены картины «Тибетский стан» (1931), «Шествие утра» (1931), «Путь на Кайлас» (1931), «Канченджанга» (1924), «Ашрам» (1931), «Жилище Такура» (1931), «Ташидинг» (1924), «Паранирвана» (1927), «Приказ учителя» (1931).

«Все картины в идеальном состоянии, в оригинальных рамах. Наибольшую ценность представляет собой картины «Идолы. Языческая Русь» 1913 года. Это оригинал, его единственная уменьшенная копия находится в музее в Нью- Йорке», — сообщили в российском диппредставительстве.

Картина «Идолы» находится в раме с изображением голов алтайских медведей, сделанной лично художником.

Отмечается, что картины «Тибетский стан», «Шествие утра» и «Путь на Кайлас», написанные в 1931 году, скорее всего, авторские копии, писавшиеся к выставке. Особую ценность представляют полотна «Канченджанга», «Ташидинг» и «Паранирвана».

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