Курсанты псковского филиала Академии ФСИН завоевали «золото» и «бронзу» на соревнованиях по греко-римской борьбе

13:25, 21 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области состоялись соревнования по греко-римской борьбе с участием ста спортсменов. По итогам соревнований курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Магомед Сайпудинов одержал победу в весовой категории до 80 кг, а курсант Мисрихан Мехтиханов взял «бронзу» в весе до 66 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Победа в чемпионате области позволит спортсмену Магомеду Сайпудинову принять участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе, которое пройдет в этом году в Мурманске.