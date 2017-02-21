Псковским школьникам рассказали, как стать достойными гражданами

11:28, 21 февраля 2017, ПАИ

В Пскове в Гуманитарном лицее в рамках патриотической акции «Неделя мужества» состоялась встреча с полицейскими и ветеранами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этот «Урок мужества» в канун Дня защитника Отечества к девятиклассникам пришли представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, ветераны органов внутренних дел и вооруженных сил, а также стражи порядка.

Среди гостей был пенсионер МВД, майор юстиции в отставке Владимир Иванов, служивший в должности старшего оперативного дежурного дежурной части 3-го отдела милиции УВД города Пскова. Он проходил срочную службу в Советской армии на территории Демократической Республики Афганистан. Владимир Иванов рассказал ребятам о том, в каких непростых условиях ему с товарищами приходилось выполнять свой служебный долг.

Сотрудник ПДН Анна Иванова акцентировала внимание подростков на том, какими качествами должны обладать современные юноши и девушки, «чтобы быть достойными гражданами и продолжателями славной истории своей Родины».

Школьники поблагодарили Владимира Иванова и его коллег за интересную встречу и преподнесли памятный подарок.