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Общество

Псковским школьникам рассказали, как стать достойными гражданами

В Пскове в Гуманитарном лицее в рамках патриотической акции «Неделя мужества» состоялась встреча с полицейскими и ветеранами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этот «Урок мужества» в канун Дня защитника Отечества к девятиклассникам пришли представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, ветераны органов внутренних дел и вооруженных сил, а также стражи порядка.

Среди гостей был пенсионер МВД, майор юстиции в отставке Владимир Иванов, служивший в должности старшего оперативного дежурного дежурной части 3-го отдела милиции УВД города  Пскова. Он проходил срочную службу в Советской армии на территории Демократической Республики Афганистан. Владимир Иванов рассказал ребятам о том, в каких непростых условиях ему с товарищами приходилось выполнять свой служебный долг.

Сотрудник ПДН Анна Иванова акцентировала внимание подростков на том, какими качествами должны обладать современные юноши и девушки, «чтобы быть достойными гражданами и продолжателями славной истории своей Родины».

Школьники поблагодарили Владимира Иванова и его коллег за интересную встречу и преподнесли памятный подарок.

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