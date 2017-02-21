Активисты ОНФ провели в школе №2 Пскова урок патриотизма, посвященный Дню защитника Отечества

11:53, 21 февраля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в преддверии Дня защитника Отечества провели урок патриотизма для старшеклассников средней общеобразовательной школы №2 города Пскова. Со школьниками и педагогами встретился руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог», капитан второго ранга в запасе, член Псковского морского собрания Григорий Турчин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Он рассказал школьникам об истории возникновения праздничной даты 23 февраля, напомнил о героических страницах истории псковской земли, рассказал о своей службе в Военно-морском флоте, и в частности, об обучении в военно-морском училище, об особенностях службы на подводной лодке, о том, как она устроена, как слаженно действует экипаж в долгих морских походах, привел примеры из практики своей службы. Также гость говорил о мужестве и патриотизме российских моряков.

Участники встречи задавали вопросы о службе на подводной лодке. Школьников интересовало, какими военно-морскими специальностями должны обладать члены экипажа, как подводную лодку транспортируют с кораблестроительного предприятия до пункта приписки, как организован быт подводников в морских походах.

Также на встрече прошла презентация буклета об атомной подводной лодке «Псков».

«Уроки патриотизма воспитывают у подрастающего поколения чувство уважения к прошлому и настоящему нашей страны, к ее истории, культуре и традициям. Патриотическое воспитание формирует личность, обладающую качествами человека с активной жизненной и гражданской позицией – патриота своей Родины. Подобные встречи со школьниками необходимо проводить регулярно, ведь фундамент чувства патриотизма закладывается в юном возрасте. Участие в патриотических мероприятиях для подрастающего поколения стоит в повестке регионального отделения Народного фронта», – подчеркнул Григорий Турчин.