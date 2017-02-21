Масленица в Великих Луках начнется с костюмированного парада

11:03, 21 февраля 2017, ПАИ

25 февраля в Великих Луках отметят Масленицу. Праздник начнется в 11:30 на площади Ленина с костюмированного парада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Колонна ряженых в сопровождении духового оркестра двинется по центральному городскому мосту к месту проведения народных гуляний - в городской парк культуры и отдыха. По пути глашатаи будут созывать гостей и информировать великолучан о программе праздника.

В городском парке организуют развлечения и традиционные масленичные забавы. «Это и скоморохи с веселыми шутками, и потешный столб, на котором самого ловкого будет ждать приз, и катание на санях. На традиционной выставке собак запланирован костюмированный бал и дефиле четвероногих моделей», - рассказали устроители мероприятия.

Также здесь развернутся торговые ряды, а главным блюдом станут масленичные блины.

Завершится праздник в 15:00 сожжением чучела Масленицы, а потом великолучанам и гостям города предложат вымазать себе лицо сажей от костра. Как уверяют организаторы праздника, тех, кто это сделает, удача не покинет весь год.