Глава Пскова участвует в заседании Всероссийского Совета местного самоуправления

10:56, 21 февраля 2017, ПАИ

21 февраля глава Пскова, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Иван Цецерский принимает участие как руководитель регионального отделения в расширенном заседании Центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС) в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вступительным словом заседание открыл председатель ВСМС Дмитрий Азаров, приветствовал участников и президент общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.

Дмитрий Азаров выступил с основным докладом об итогах работы ВСМС в 2016 году и направлениях деятельности организации на 2017 год. В повестке дня также завялено рассмотрение опыта региональной работы и организационно-уставные вопросы.

Кроме того, сегодня будет принято решение о награждении почетным знаком ВСМС сторонников и членов организации. От Псковской области к награждению представлена Управляющий делами администрации Пскова Галина Петрова. Всего будет награждено 44 кандидата из разных уголков страны.

В ходе расширенного заседания планируется определить также дату проведения очередного съезда Всероссийского совета местного самоуправления в 2017 году.

По окончании работы Центрального совета ВСМС в Совете Федерации пройдет Всероссийское совещание по вопросам подготовки регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», в которой глава Пскова также примет участие.