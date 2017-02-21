Накануне Дня защитника Отечества псковские сотрудники ГИБДД проводят встречи с детьми

11:23, 21 февраля 2017, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества псковские полицейские проводят встречи с юными участниками дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщли в пресс-службе УМВД по региону.

В профилактических беседах с детьми и подростками участвуют начальники территориальных подразделений ГИБДД. Во время встреч представители Госавтоинспекции напоминают ребятам о правилах перехода проезжей части и о безопасном поведении во внутридворовых проездах, говорят о том, что необходимо всегда пристёгиваться в салоне машины, а в случае поездок на общественном транспорте просят помнить, что нельзя обходить стоящие автобусы.

Также детей предупреждают о том, что использование мобильного телефона и наушников для прослушивания музыки недопустимо при переходе проезжей части дороги.

«Подобные мероприятия по обеспечению детской безопасности в эти дни проходят в образовательных учреждениях по всему региону», - отметили в ведомстве.