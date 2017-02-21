Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом

11:04, 21 февраля 2017, ПАИ

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока поезд дальнего следования №223/224 Псков – Санкт-Петербург назначается в праздничные дни и на летний сезон периодичностью один раз в неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В этом году курсирование поезда №223/224 сообщением Псков – Санкт-Петербург будет осуществляться по следующему графику:

- из Санкт-Петербурга (Витебский вокзал) – 22 февраля, 28 апреля, 5, 26 мая, 2, 9 июня, 3 ноября 2017 года, а также еженедельно по пятницам с 16 июня по 25 августа 2017 года. Отправление из Санкт-Петербурга в 18:50, прибытие в Псков в 23:08.

- из Пскова – 26 февраля, 1, 9, 28 мая, 4, 12 июня, 6 ноября 2017 года, а также еженедельно по воскресеньям с 18 июня по 27 августа 2017 года. Отправление из Пскова в 19:07, прибытие в Санкт-Петербург в 23:13.

Кроме того, с целью обеспечения транспортной доступности Псковской области на постоянной основе осуществляется ежедневное регулярное движение согласованных пересадочных пригородных поездов сообщением Псков – Луга, Луга – Санкт-Петербург. Назначение данных маршрутов регламентируется соглашением о взаимодействии администрации Псковской области с ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и обусловлено действующим приказом Министерства транспорта «О критериях определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования», согласно которому предельное расстояние следования пригородных поездов составляет 200 км.

Так, учитывая, что длина железнодорожной трассы Псков – Санкт-Петербург составляет 274 км, для организации сообщения с Северной столицей на сегодняшний день действует следующий график движения согласованных пересадочных пригородных поездов:

- №6115 Санкт-Петербург (10:18) – Луга (12:50) / №6555 Луга (13:10) –

Псков (16:12) ежедневно;

- №6556 Псков (8:40) – Луга (11:50) / №6114 Луга (13:00) – Санкт-Петербург (15:21) ежедневно;

- №6508 Псков (17:45) – Луга (20:53) / №6134 Луга (21:23) –

Санкт-Петербург (23:39) ежедневно.

Напомним, что в августе 2015 года по причине нерентабельности для Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» регулярного курсирования поезда №223/224 сообщением Псков – Санкт-Петербург, максимальный уровень заполняемости которого составлял 40%, данный маршрут был отменен. Однако, для удовлетворения спроса пассажиров, перевозчик назначает данный поезд на период праздничных дней и в летний сезон.

«В условиях действующей модели государственного регулирования цен на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, восстановление прямого железнодорожного сообщения по маршруту Псков – Санкт-Петербург в осенне-зимний период возможно только при компенсации со стороны субъекта Российской Федерации расходов перевозчика, связанных с организацией курсирования экономически неэффективных поездов», - пояснили в ОЖД.