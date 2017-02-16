Омбудсмен Дмитрий Шахов проводит проверку в связи со смертью в Опочецком доме-интернате

11:18, 21 февраля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проводит проверку в связи со смертью гражданина в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Во время посещения указанного социального учреждения Дмитрий Шахов ознакомился с условиями проживания в нём, а также оказанием необходимой медицинской помощи престарелым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки предварительно были изучены первичные документы гражданина, смерть которого у родственников вызвала много вопросов, в том числе по возможности оказания квалифицированной помощи как медицинским персоналом интерната, так и Опочецкой межрайонной больницей, а также документы медицинских работников интерната.

Уполномоченный по правам человека вместе с директором учреждения Анатолием Смирновым осмотрел помещения, где проживают, отдыхают и лечатся подопечные, ознакомился с порядком оплаты соответствующих социальных и медицинских услуг.

«Окончательные выводы о соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья и на получение квалифицированной социальной помощи будут сделаны в ближайшие две недели при получении соответствующих экспертных заключений», - говорится в сообщении.

Добавим, дом-интернат для инвалидов и престарелых расположен на окраине города Опочки. Он был основан 17 июня 1972 года. Первая очередь на триста койко-мест была сдана в мае 1973-го, вторая - в 1974 году.