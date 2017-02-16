0
21:12
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
10:15
Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья
21:20
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
22:27
Минздрав отрицает наличие гомеопатических препаратов в перечне жизненно важных лекарств
11:41
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
14:37
Андрей Турчак обсудил с министром здравоохранения РФ развитие санавиации и открытие лечебного факультета в ПсковГУ
22:29
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
Еще новости
Соцсфера

Омбудсмен Дмитрий Шахов проводит проверку в связи со смертью в Опочецком доме-интернате

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проводит проверку в связи со смертью гражданина в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото с ombudsman.pskov.ru

Во время посещения указанного социального учреждения Дмитрий Шахов ознакомился с условиями проживания в нём, а также оказанием необходимой медицинской помощи престарелым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки предварительно были изучены первичные документы гражданина, смерть которого у родственников вызвала много вопросов, в том числе по возможности оказания квалифицированной помощи как медицинским персоналом интерната, так и Опочецкой межрайонной больницей, а также документы медицинских работников интерната.

Уполномоченный по правам человека вместе с директором учреждения Анатолием Смирновым осмотрел помещения, где проживают, отдыхают и лечатся подопечные, ознакомился с порядком оплаты соответствующих социальных и медицинских услуг.

Фото с ombudsman.pskov.ru

«Окончательные выводы о соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья и на получение квалифицированной социальной помощи будут сделаны в ближайшие две недели при получении соответствующих экспертных заключений», - говорится в сообщении.

Добавим, дом-интернат для инвалидов и престарелых расположен на окраине города Опочки. Он был основан 17 июня 1972 года. Первая очередь на триста койко-мест была сдана в мае 1973-го, вторая - в 1974 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
16 февраля 2017
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков 4
Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья
16 февраля 2017
Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
15 февраля 2017
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
Минздрав отрицает наличие гомеопатических препаратов в перечне жизненно важных лекарств
14 февраля 2017
Минздрав отрицает наличие гомеопатических препаратов в перечне жизненно важных лекарств
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
10 февраля 2017
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
Андрей Турчак обсудил с министром здравоохранения РФ развитие санавиации и открытие лечебного факультета в ПсковГУ
09 февраля 2017
Андрей Турчак обсудил с министром здравоохранения РФ развитие санавиации и открытие лечебного факультета в ПсковГУ 4
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
08 февраля 2017
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста 1
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек

Идет загрузка...