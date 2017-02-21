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Экономика

В Псковской области стали производить больше мяса, воды и теплых курток

В 2016 году объем промышленного производства в Псковской области увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим годом (в целом по России – на 1,1%). Об этом сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковской области увеличение произошло по добыче полезных ископаемых и обрабатывающим производствам. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды уменьшилось на 9,5%.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств в 2016 году по сравнению с 2015-м в Псковской области увеличилось производство мяса и субпродуктов (на 31%), колбасных изделий (на 8,8%), мясных полуфабрикатов (на 37,8%), рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов (на 4,4%), минеральных и газированных неподслащенных и неароматизированных вод (на 3,1%), теплых курток (на 18,2%).

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