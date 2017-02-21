В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли

12:10, 21 февраля 2017, ПАИ

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и организаций железнодорожного транспорта) за январь-декабрь 2016 года, по оперативным данным, в действующих ценах составил 6 млрд 955,6 млн. рублей: прибыль в размере 7 млрд 913,7 млн. рублей получили 184 организации, убыток на сумму 958,1 млн. рублей имели 97 организаций. Такие данные озвучила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наибольшую прибыль получили организации сельского хозяйства, обрабатывающие производства - производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, а также организации производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Наибольший убыток получили организации производства, передачи и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии), предприятия, предоставляющие прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, а также организации транспорта и связи.

Доля убыточных предприятий в январе-декабре 2016 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 34,5% (в январе-декабре 2015 года – 35,9%).

Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии), наименьшая доля – в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака.