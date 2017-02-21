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Общество

В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей

В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров на 154 тыс. 400 рублей, сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В 2015 году псковичи потратили в среднем по 156 тыс. 700 рублей.

Оборот розничной торговли в Псковской области в прошлом году сократился по сравнению с 2015 годом на 8,9% (в целом по России – на 5,2%).

В структуре оборота розничной торговли Псковской области преобладали продовольственные товары – их  доля составила 50,6%.

По словам Светланы Синюк, наблюдается уменьшение доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках (с 13,5% от общего оборота розничной торговли в 2010 году до  8,6% от всех покупок населения в 2016 году) и увеличение доли торговых сетей. В 2016 году розничные торговые сети формировали 37,4% общего объема оборота розничной торговли (в 2015 году – 35%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, удельный вес оборота торговых сетей составил 53% (в 2015 году – 50%).

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