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Политика

Бюджетный комитет поддержал публикацию на сайте Псковского облсобрания поименных списков голосования депутатов

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике поддержал изменения в Регламент Псковского областного Собрания депутатов. Вопрос был рассмотрен на заседании 21 февраля.

Как сообщается официальной странице регионального парламента в соцсети «Инстаграм», парламентарии одобрили предложение публиковать на сайте поименные списки голосования депутатов.

«Списки с результатами голосования по вопросам, включенным в повестку дня сессии Собрания, размещаются на официальном сайте Собрания в течение двух дней по окончании сессии. Депутат по распоряжению председателя Собрания вправе получить на сессии распечатку о результатах открытого голосования на бумажном носителе», - говорится в пояснительной записке.

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