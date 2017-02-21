Бюджетный комитет поддержал публикацию на сайте Псковского облсобрания поименных списков голосования депутатов
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике поддержал изменения в Регламент Псковского областного Собрания депутатов. Вопрос был рассмотрен на заседании 21 февраля.
Как сообщается официальной странице регионального парламента в соцсети «Инстаграм», парламентарии одобрили предложение публиковать на сайте поименные списки голосования депутатов.
«Списки с результатами голосования по вопросам, включенным в повестку дня сессии Собрания, размещаются на официальном сайте Собрания в течение двух дней по окончании сессии. Депутат по распоряжению председателя Собрания вправе получить на сессии распечатку о результатах открытого голосования на бумажном носителе», - говорится в пояснительной записке.