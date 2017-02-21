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Экономика

Более 4 тысяч новых квартир построили в Псковской области в 2016 году

В 2016 году в Псковской области построили 4 тысячи 362 новых квартир общей площадью 264,7 тыс. квадратных метров. Ввод в действие жилья снизился на 24,5% по сравнению с 2015 годом. Такие данные озвучила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 2016 году среди муниципалитетов  Псковской области лидерами по вводу жилья стали Псков и  Псковском районе, на долю которых приходится 64,3% от общей площади квартир.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-декабре 2016 года составил 14 млрд 510,5 млн рублей или 110,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В 2016 году построены и реконструированы и несколько социально значимых объектов: детский сад в Печорах на 80 мест; больничное учреждение в Пскове на 92 койки; амбулаторно-поликлиническое учреждение в Пскове на 150 посещений в смену; физкультурно-оздоровительный комплекс в Пскове; гостиница в Пскове на 34 места; торгово-развлекательные и офисные центры в Пскове площадью 59,5 тыс. квадратных метра, в Великих Луках – 633 квадратных метра, в Печорах – 493 квадратных метра.

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