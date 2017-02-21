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Экономика

Среднедушевые денежные доходы жителей Псковской области увеличились на 0,9%

Среднедушевые денежные доходы жителей Псковской области в 2016 году, по предварительным данным, составили 21 тысячу 917 рублей в месяц, что больше чем в 2015 году на 0,9%. В реальном выражении среднедушевые денежные доходы населения снизились на 5,8%. Об этом сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, по состоянию на 1 января 2017 года средний размер назначенных пенсий составил 11 тысяч 761 рубль и увеличился по сравнению с соответствующей датой 2016 года на 2,9%, реальный размер пенсии снизился на 1,9%.

Величина прожиточного минимума в 2016 году составила 10 тысяч 517 рублей, что на 251 рубль больше, чем в 2015 году.

Средняя номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за 2016 год, по предварительным данным, составила 22 тысячи 264 рубля, и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,2%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата в Псковской области сократилась на 3,6%.

«Выше среднеобластного размер оплаты труда  в 2016 году сложился в организациях видов экономической деятельности: «Финансовая деятельность», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Транспорт и связь». Наиболее низкий размер оплаты труда сложился в организациях видов экономической деятельности: «Рыболовство, рыбоводство» (13 тысяч529 рублей) и был ниже  среднеобластного уровня на 39,2%, «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (15 тысяч 377 рублей) и был ниже  на 30,9», - уточнила Светлана Синюк.

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