В Псковской области увеличилось производство продукции сельского хозяйства и животноводства

11:56, 21 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом увеличилось на 19,3%, животноводства – на 26,3%, показатели в растениеводстве остались на уровне прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За прошедший год в регионе собрали 116,8 тысяч тонн зерна, что меньше 2015-го на 0,2%, 152,4 тысячи тонн картофеля (больше на 4,4%). Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2016 году составила 96,4% против 97,5% в 2015 году. Производство картофеля и овощей сосредоточено, в основном, в хозяйствах населения, которые в 2016 году вырастили 76,4% общего сбора картофеля и 82,7% овощей, отметила Светлана Синюк.

В хозяйствах всех категорий произвели 186,2 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 202,3 тысячи тонн молока и 45,4 млн яиц. По словам замглавы Псковстата, в последние годы отмечалась тенденция ежегодного прироста производства скота и птицы на убой за счет производства свиней, также наблюдается ежегодное увеличение поголовья этих животных.