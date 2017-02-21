2
12:10
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
10:27
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА»
20:05
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
19:41
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
17:35
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
19:37
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
14:50
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
Еще новости
Экономика

В Псковской области увеличилось производство продукции сельского хозяйства и животноводства

В 2016 году в Псковской области производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом увеличилось на 19,3%, животноводства – на 26,3%, показатели в растениеводстве остались на уровне прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За прошедший год в регионе собрали 116,8 тысяч тонн зерна, что меньше 2015-го на 0,2%, 152,4 тысячи тонн картофеля (больше на 4,4%). Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2016 году составила 96,4% против 97,5% в 2015 году. Производство картофеля и овощей сосредоточено, в основном, в хозяйствах населения, которые в 2016 году вырастили 76,4% общего сбора картофеля и 82,7% овощей, отметила Светлана Синюк.

В хозяйствах всех категорий произвели 186,2 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 202,3 тысячи тонн молока и 45,4 млн яиц. По словам замглавы Псковстата, в  последние годы отмечалась тенденция ежегодного прироста производства скота и птицы на убой за счет производства свиней, также наблюдается ежегодное увеличение поголовья этих животных.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
21 февраля 2017
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА»
21 февраля 2017
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА»
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
20 февраля 2017
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области 4
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
19 февраля 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве 4
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
18 февраля 2017
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников» 8
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
17 февраля 2017
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение 3
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
17 февраля 2017
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева

Идет загрузка...