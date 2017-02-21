В 2016 году в Псковской области подешевели лимоны и стали дороже экскурсии и торжества

11:48, 21 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 5,1%, сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В 2015 году рост составил 14,2%. Прирост цен на потребительском рынке в прошлом году по сравнению с 2015-м замедлился в 2,8 раза, отметила Светлана Синюк.

По ее словам, продовольственные товары подорожали за год на 4,1%, непродовольственные - на 7%, услуги - на 3,9%. Среди продовольственных товаров более всего за год подорожали: крупа гречневая-ядрица – на 19,2%, национальные сыры и брынза – на 18,2%, фруктовые соки – на 18,1%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 17,4%, оливковое масло – на 16,8%, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород – на 16,1%, кетчуп – на 14,3%. Из плодоовощной продукции наибольший рост цен отмечен на яблоки – на 37,5%, чеснок – на 32,1%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на сахар-песок – на 13,3%. Из плодоовощной продукции существенно подешевели лимоны – на 30,1%, морковь – на 22,9%, репчатый лук – на 22%, свежая белокочанная капуста – на 19,4%, свежие огурцы – на 17%, апельсины – на 16,7%, помидоры – на 11,7%.

Также замруководителя Псковстата рассказала, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц на конец декабря 2016-го составила в Псковской области 4139,40 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2015 года на 3,3%.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали спортивная обувь для взрослых, табачные изделия, перевязочные материалы – на 17%, мужская одежда – на 15,4%, фарфоро-фаянсовая посуда – на 15,3%, одежда для детей школьного возраста - на 14,3%, инструменты и оборудование – на 14,2%, ювелирные изделия – на 13,9%, стеклянная посуда – на 13,7%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на экскурсионные услуги – на 29,7%, услуги телевещания – на 21,1%, медицинские услуги – на 17,2%. Из бытовых значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 24,1%.

При этом значительное снижение цен наблюдалось на санаторно-оздоровительные услуги – на 11,9%, также дешевле на 3% стали услуги в сфере зарубежного туризма.

В производственном секторе экономики Псковской области наибольший рост цен и тарифов в 2016 году отмечен на продукцию сельхозпроизводителей (на 9,1%) и на продукцию инвестиционного назначения (на 5,1%). Тарифы на услуги связи для юридических лиц выросли на 4,2%, цены производителей промышленных товаров - на 4,1%. Между тем отмечено снижение тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом - на 1,9%.

Цены на первичном рынке жилья за 2016 год снизились на 0,5%, на вторичном – на 3,3%.