Эксперты отметили улучшение экономической ситуации в Псковской области

12:39, 21 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области наблюдается улучшение экономической ситуации, заявила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 21 февраля.

Светлана Синюк рассказала, что в январе 2017 года по сравнению с тем же месяцем 2016-го объем промышленного производства в регионе увеличился на 6,4%. При этом по обрабатывающим производствам прирост составил 14,8%.

В январе текущего года в хозяйствах всех категорий произведено 16,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 14,1 тыс. тонн молока и 4,4 млн штук яиц, производство скота и птицы на убой, молока и яиц увеличилось по сравнению с январем 2016 года на 32,4%, на 2,4% и на 6,6%, соответственно.

В январе 2017-го объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» составил 660 млн рублей или 108,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Оборот розничной торговли увеличился по сравнению с январем 2016 года на 4,7% (в сопоставимых ценах).

В структуре оборота розничной торговли Псковской области преобладали непродовольственные товары – их доля составила 50,6%.

Также в январе этого года по сравнению с декабрем 2016-го потребительские цены выросли на 0,7%. Замедление темпов роста цен составило 0,3%.

Продовольственные товары подорожали за январь на 1%, непродовольственные – на 0,7%, услуги – на 0,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Псковской области в конце января 2017 года составила 4084,44 рубля, она увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1%.