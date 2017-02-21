25 февраля в Пскове состоится молодёжный исторический квест «1941. Заполярье»

15:21, 21 февраля 2017, ПАИ

Для ее выполнения была создана армия «Норвегия», укомплектованная немецкими и финскими солдатами, прошедшими специальную подготовку для действий в условиях Крайнего Севера. По легенде квеста команды участников – боевые спецгруппы, которых предстоит обеспечить провал планов вермахта.

Во время прохождения маршрута участники продемонстрируют знания истории Великой Отечественной войны, смекалку и ловкость. Но не менее важным залогом успеха в квесте будет и сильный командный дух – задания предполагают слаженную работу и взаимовыручку. Все задания квеста основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов.

С этого года вводится система рейтинга участников Всероссийских исторических квестов. В рамках системы рейтинга ведется два параллельных зачета: индивидуальный рейтинг участников в возрасте от 18 лет и рейтинг школьных команд. Победители будут приглашены к участию в финальном Всероссийском историческом квесте «1945. Победа».

Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 125 тысяч человек по всей стране.

Квесты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) и Российского движения школьников.

Принять участие в квестах может любой желающий, для этого достаточно: зарегистрироваться на сайте; прийти на площадку проведения квеста.

В Пскове квест пройдет 25 февраля с 12:00 до 14:00 в рамках проведения киберфестиваля «Кубок Ростелеком» в спортивно-развлекательном парке в Иркутском переулке, 2.

27 февраля с 14:00 до 16:00 рейтинговая игра для школьных команд в МОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова» по адресу Псков, Сиреневый бульвар, дом 15. 27 февраля с 17:00 до 19:00 состоится рейтинговая игра для молодежи в отделе гуманитарной литературы Псковской областной универсальной научной публичной библиотеки по адресу: Псков, улица Профсоюзная, дом 2, 3 этаж

Для уточнения любой информации связаться с руководителем «Волонтёров Победы» в Псковской области: Екатерина Родина 8-911-369-50-31.