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Общество

В Псковской области сократилась естественная убыль населения

По предварительным данным, на 1 января 2017 года численность постоянного населения Псковской области составила 642,5 тыс. человек. За прошлый год она уменьшилась на 3,9 тыс. человек (на 0,6%). Об этом сообщила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк на пресс-конференции 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Светлана Синюк пояснила, что сокращение численности населения по-прежнему обусловлено его естественной убылью, однако отмечается сокращение естественной убыли по сравнению с 2015 годом на 4,2%.

В 2016 году в области наблюдался миграционный прирост населения в 177 человек. В 2015 году фиксировалась миграционная убыль  - 76 человек.

По оперативным данным, в прошлом году в целом по региону число умерших в 1,6 раза превысило число родившихся. На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 59,5% всех смертей, от новообразований скончались 13,9%, от внешних причин смерти – 8%, от болезней органов пищеварения – 4,5%, от болезней органов дыхания – 4%, от инфекционных и паразитарных болезней – 0,8%.

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