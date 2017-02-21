Замглавы российского МИД призвал мир создать единый список террористов

15:06, 21 февраля 2017, ПАИ

«Мировое сообщество должно сформировать единый список международных террористов и создать систему мониторинга их перемещений», - сказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью израильской газете «Джерузалем пост», передает РИА Новости.

Дипломат, который курирует вопросы противодействия терроризму, находится с визитом в Израиле для консультаций с коллегами.

«В борьбе с международным терроризмом мировому сообществу важно сделать три вещи. Во-первых, необходимо создать совместную международную базу данных со списком международных террористов и боевиков. Во-вторых, нужно наладить систему мониторинга их перемещения», — приводит англоязычное издание слова замминистра.

«В-третьих, необходимо упростить экстрадицию международных террористов из одной страны в другую, потому что экстрадиционные процедуры занимают довольно много времени», — заявил Олег Сыромолотов.

Говоря о сотрудничестве России и Израиля в борьбе с терроризмом, он упомянул обмен информацией и взаимодействие в международных форумах, таких как ООН.

«И Российская Федерация, и Израиль имеют опыт борьбы с терроризмом. Он базируется на напряженной работе и человеческом потенциале, на событиях, которые происходили раньше и продолжают происходить», — отметил Олег Сыромолотов.