0
14:06
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков
20:28
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
17:52
Путин подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР
14:41
Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)
12:26
В прошедшем времени
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
17:02
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
Еще новости
Политика

Замглавы российского МИД призвал мир создать единый список террористов

«Мировое сообщество должно сформировать единый список международных террористов и создать систему мониторинга их перемещений», - сказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью израильской газете «Джерузалем пост», передает РИА Новости.

Дипломат, который курирует вопросы противодействия терроризму, находится с визитом в Израиле для консультаций с коллегами.

«В борьбе с международным терроризмом мировому сообществу важно сделать три вещи. Во-первых, необходимо создать совместную международную базу данных со списком международных террористов и боевиков. Во-вторых, нужно наладить систему мониторинга их перемещения», — приводит англоязычное издание слова замминистра.

«В-третьих, необходимо упростить экстрадицию международных террористов из одной страны в другую, потому что экстрадиционные процедуры занимают довольно много времени», — заявил Олег Сыромолотов.

Говоря о сотрудничестве России и Израиля в борьбе с терроризмом, он упомянул обмен информацией и взаимодействие в международных форумах, таких как ООН.

«И Российская Федерация, и Израиль имеют опыт борьбы с терроризмом. Он базируется на напряженной работе и человеческом потенциале, на событиях, которые происходили раньше и продолжают происходить», — отметил Олег Сыромолотов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков
21 февраля 2017
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков 1
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
20 февраля 2017
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия 8
Путин подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР
18 февраля 2017
Путин подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР 19
Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)
16 февраля 2017
Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО) 77
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
13 февраля 2017
Председатель Псковского облсобрания занял 23-е место в январском медиарейтинге глав региональных парламентов
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку
13 февраля 2017
Новгородский губернатор Сергей Митин подал в отставку 1
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону
11 февраля 2017
Андрей Турчак пожелал честных и чистых побед участникам всероссийских соревнований по биатлону

Идет загрузка...