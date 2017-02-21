В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)

11:57, 21 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, в расположении псковской бригады спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ почтили память 25 военнослужащих соединения, погибших 17 лет назад в бою под Харсеноем.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, к прибывшим на церемонию родственникам погибших обратился командир бригады: «Вы должны гордиться своими погибшими сыновьями, они выполнили свой долг ценой своей жизни. Светлая память всем нашим войнам, они все заслужили вечную память».

Также перед собравшимися выступил губернатор Псковской области Андрей Турчак: «21 февраля в нашей области начинается череда памятных дат. Уже несколько лет подряд мы собираемся здесь, чтобы почить память павших». Глава региона напомнил, что в начале марта в Пскове также будут вспоминать погибших десантников, погибших также 17 лет назад в Аргунском ущелье на высоте 776.0 и сообщил, что 2 марта в Чечне будет установлен поклонный крест в память обо всех погибшим в республике военнослужащих из Пскова «вне зависимости от того, в какой части они служили».

После главы региона на траурном митинге выступил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. «Прошло 17 лет после тех трагических событий. Память вновь возвращает нас в это время. Мы чтим память погибших, склоняем голову перед ними, они всегда останутся в наших сердцах».

После завершения митинга его участники возложили цветы к памятнику разведчикам 3-х поколений, установленному на территории части.

Напомним, 25 разведчиков Псковской бригады специального назначения ГРУ погибли в в бою на высоте 947 под Харсеноем в Чечне 21 февраля 2000 года. Ещё 2 разведчика получили ранения. Также погибли 8 бойцов мотострелкового полка, подошедших на помощь спецназу.

Первоначально факт гибели спецназовцев ГРУ не разглашался, но впоследствии стал достоянием общественности в свете освещения произошедшей через полторы недели гибели бойцов 6-й и 4-й парашютно-десантных рот 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ.

Рейд спецназовцев в район урочища Танги-Чу начался 16 февраля в 4 часа. Разведчикам была поставлена задача разведать и обеспечить безопасность маршрута продвижения 752-го мотострелкового полка.

На высоте 817,9 разведчики обнаружили опорный пункт боевиков, однако командир мотострелкового полка не принял к сведению доклад офицера разведки и потребовал продолжения выполнения поставленной задачи. В результате 18 февраля разведрота мотострелков на указанной ранее высоте встретила ожесточённое сопротивление боевиков и целый день вела бой.

Между тем разведчики в этот день вышли к намеченным высотам, а из урочища Малый Харсеной в район действия отрядов спецназа выдвинулся резерв противника.

20 февраля оперативный офицер псковских разведчиков доложил в штаб об отсутствии продовольствия и питания для радиостанции. Однако доставить им продовольствие и питание для радиостанций не удалось, так как по высотам в районе действия разведгрупп были рассеяны боевики.

Утром 21 февраля роты мотострелкового подразделения приступили к разведке новых маршрутов, однако из-за внезапного удара артиллерии они потеряли 9 человек: 3 бойца погибли, ещё 6 были ранены. Это помешало роте мотострелкового полка сменить спецназовцев на занятых ими позициях.

В это время две группы разведчиков — под началом старшего лейтенанта Сергея Самойлова и капитана Михаила Боченкова — сошлись до назначенного времени окончания задачи в одном месте. Третья, решением командира группы Калинина, осталась в своей точке в нескольких километрах по прямой. Бойцы двух групп организовали отдых, допустив ряд оплошностей из-за усталости, вызванной многодневным тяжёлым переходом. В результате боевикам удалось подобраться к ним на расстояние броска гранаты и выстрела из РПГ и уничтожить группы. Бандиты добили выживших после первого удара спецназовцев, забрали оружие и боеприпасы и скрылись.

Между тем третья группа разведчиков под командованием Александра Калинина вступила в бой с мелкой группой бандитов и уничтожила автомобили КамАЗ, ГАЗ, а также 10 боевиков. Вскоре после этого на разведгруппу напали около 100 боевиков. Командир запросил помощь 2-х остальных групп, а также помощь артиллерии. После удара артиллерии, в 13:05 связь с группой Калинина прервалась.

Подошедшее подразделение 752-го мотострелкового полка атаковало боевиков, которые собирали на высоте трофеи. Выжить удалось только 2 псковским спецназовцев, которых бандиты посчитали убитыми.

Спецназовцы до конца выполнили свой воинский долг, не отступили перед превосходящим числом и силой противником, приняли на себя основной удар и сорвали попытку бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения. На поле боя было найдено несколько десятков трупов боевиков. Их общие потери оцениваются примерно в 100 человек.

Указом Президента Российской Федерации № 1162 от 24 июня 2000 года капитану А. А. Калинину, капитану М. В. Боченкову и старшему лейтенанту С. В. Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 22 погибших сержанта и рядовых спецназа ГРУ были награждены посмертно орденами Мужества

Спецназовцы, погибшие 21 февраля 2000 года:

1. Боченков Михаил Владиславович – капитан

2. Калинин Александр Анатольевич – капитан

3. Самойлов Сергей Вячеславович – старший лейтенант

4. Алексеев Геннадий Ильич – сержант контрактной службы

5. Андреев Виталий Викторович - сержант контрактной службы

6. Брыкалов Петр Александрович – младший сержант контрактной службы

7. Горбатов Алексей Владимирович – рядовой контрактной службы

8. Готошия Гиви Муртазович - рядовой контрактной службы

9. Дудин Евгений Михайлович – старший сержант контрактной службы

10. Егоров Владимир Олегович - сержант контрактной службы

11. Иванов Юрий Валентинович - сержант контрактной службы

12. Козлов Владимир Александрович – старший сержант контрактной службы

13. Костюков Алексей Анатольевич - рядовой контрактной службы

14. Ленков Марк Станиславович - сержант контрактной службы

15. Наухацкий Александр Александрович – рядовой контрактной службы

16. Окунев Дмитрий Васильевич – младший сержант по призыву

17. Прокофьев Алексей Юрьевич – ефрейтор контрактной службы

18. Рассадин Игорь Владимирович - рядовой контрактной службы

19. Романовский Сергей Юрьевич - рядовой контрактной службы

20. Семенов Игорь Вячеславович - рядовой контрактной службы

21. Соловьев Денис Анатольевич - рядовой контрактной службы

22. Тумашев Олег Валерьевич - рядовой контрактной службы

23. Хазов Роман Борисович - рядовой контрактной службы

24. Черненький Виктор Алексеевич - сержант контрактной службы

25. Шалыгин Александр Владимирович - рядовой контрактной службы.