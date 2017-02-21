Лучших стрелков определили в псковской полиции

12:04, 21 февраля 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Традиционные соревнования по стрельбе были приурочены к предстоящему Дню защитника Отечества. В них приняли участие команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата Управления.

В результате лучше всех упражнение из пистолета Макарова выполнила команда Центра профессиональной подготовки, на втором месте оказались представители отделения мобилизационной подготовки и мобилизации, на третьем – сотрудники Управления по работе с личным составом.

Победители будут поощрены на торжественном собрании в УМВД России по Псковской области, посвященном 23 февраля.