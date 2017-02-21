Лучших стрелков определили в псковской полиции
В УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Традиционные соревнования по стрельбе были приурочены к предстоящему Дню защитника Отечества. В них приняли участие команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата Управления.
В результате лучше всех упражнение из пистолета Макарова выполнила команда Центра профессиональной подготовки, на втором месте оказались представители отделения мобилизационной подготовки и мобилизации, на третьем – сотрудники Управления по работе с личным составом.
Победители будут поощрены на торжественном собрании в УМВД России по Псковской области, посвященном 23 февраля.